Anlässlich des internationalen Tags der Kinderrechte weist die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner darauf hin, dass noch immer sehr viele Kinder in Armut leben. „Die Zahlen besonders in Pirmasens sind dramatisch.“ Laut Bertelsmann-Studie lebten rund 29 Prozent der Pirmasenser Kinder in einer Familie, die Grundsicherung bezieht. Im Land liege der Schnitt bei 11,6 und bundesweit bei 13,8 Prozent. In Zweibrücken liege die Kinderarmut bei 15,2 Prozent, im Landkreis bei 5,8 Prozent.

Glöckner regt einen Platz der Kinderrechte in Pirmasens an, „wo Kinder und Jugendliche Gelegenheit erhalten, regelmäßig auf ihre Wünsche und Anliegen hinzuweisen“. Das mache die besonderen Bedürfnisse von Kindern sichtbarer. „Wir müssen Kinderarmut und Kinderrechte stärker in den Vordergrund schieben. Einen Platz, der mit seinem Namen dafür steht, wäre ein guter Anfang“, erklärt die Abgeordnete.

Kinderrechte ins Grundgesetz

Ihre Partei strebe zudem an, Kinderrechte ins Grundgesetz aufzunehmen. „Zwar reicht diese Änderung allein nicht aus, aber der grundsätzliche Anspruch auf Schutz, Förderung und Beteiligung von Kindern mit Verfassungsrang wäre ein Anfang mit Signalwirkung, der sämtliche staatlichen Stellen für die Belange von Kindern und ihren Familien sensibilisieren könnte“, erklärt Glöckner, die auch eine Kindergrundsicherung als sinnvoll erachtet. „Anstatt des bisherigen Flickenteppichs an Einzelleistungen für Kinder wäre etwa eine existenzsichernde Geldleistung denkbar, die alle bisherigen Familienleistungen zusammenfasst und gestaffelt wäre nach Einkommenssituation der Eltern.“