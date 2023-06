Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Herbe Kritik an der CDU übte die SPD am Samstag bei ihrer Mitgliederversammlung . OB Markus Zwick fehlten Rezepte für die Lösung der sozialen Probleme, bei der Kultur liege vieles im Argen und in der Fußgängerzone sei die Stadtspitze einseitig auf den Handel fixiert, weil ihre Parteimitglieder dort tätig seien. Ein neuer Vorsitzender wurde gewählt.

Vor allem die Pirmasenser SPD-Vorsitzende Angelika Glöckner griff in ihrem Rechenschaftsbericht den Pirmasenser Oberbürgermeister wegen dessen Versäumnisse in der Sozialpolitik