Die Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner steht hinter der Entscheidung, mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren. Am Sonntag hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer vielbeachteten Rede im Deutschen Bundestag angekündigt, ein einmaliges Sondervermögen von 100 Milliarden Euro in die Bundeswehr zu investieren. Damit soll – vor dem Hintergrund der russischen Aggressionen in der Ukraine – die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands erhöht werden.

Glöckner vertritt den Wahlkreis 210 in Berlin. Dazu gehören die Städte Pirmasens und Zweibrücken sowie der Kreis Südwestpfalz und Teile des Landkreises Kaiserslautern. Zur RHEINPFALZ sagte Glöckner am Montag, sie halte es für absolut notwendig, mehr Geld in die Bundeswehr zu investieren. Die westliche Welt müsse in der Lage sein, die Forderungen gegenüber Russland notfalls militärisch zu untermauern.

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ hat sich die SPD-Politikerin auch zur Wiedereinführung der Wehrpflicht geäußert.