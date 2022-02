Die SPD-Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner (Wahlkreis Pirmasens) hat sich gegenüber der RHEINPFALZ für eine befristete Impfpflicht ab 18 Jahren ausgesprochen. Denn, so die SPD-Abgeordnete, „wir wollen alle raus aus den Einschränkungen der Pandemie, wir wollen, dass das Personal in den Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen nicht mehr so stark belastet ist. Und um zum Alltag zurückzukehren, brauchen wir eine höhere Impfquote. Die allerdings kriegen wir“, ist sich Glöckner sicher, „nach allem, was wir bis jetzt an Erfahrungen gesammelt haben, nur durch eine allgemeine Impfpflicht. Deshalb habe ich mich in diesem Punkt festgelegt.“ Glöckner folgt damit unter anderem ihrer Parteikollegin Heike Baehrens, die in der Bundestagsdebatte für eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahren, befristet und mit freier Impfstoffwahl warb. Ähnlich formulierte es auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD).

