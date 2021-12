Rund 400 Menschen aus der Südwestpfalz trafen sich am Montagabend auf dem Exerzierplatz, um bei einem „Spaziergang“ durch die Innenstadt gegen die Corona-Maßnahmen und die geplante Impfpflicht zu protestieren. Der einstündige Zug durch die Stadt verlief komplett friedlich. Die Polizei kümmerte sich nur um die Verkehrsregelung. Etwa 60 Personen trafen sich am Ende in Dahn, wo der nicht angemeldete „Spaziergang“ von der Stadtmitte zur Verbandsgemeinde-Verwaltung führte. Dort stellten Teilnehmer Kerzen auf. Parolen oder Zwischenfälle gab es nicht, die Polizei beobachtete das Geschehen.