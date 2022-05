Seit 2017 sorgt das Projekt „Schuhstadt“ in Pirmasens und darüber für Gesprächsstoff. Am Dienstag erfolgte nun der von vielen ersehnte erste Spatenstich. Fest steht: Das Vorhaben wurde deutlich abgespeckt und der Eröffnungstermin mehrfach verschoben. Der Architekt stellt ihn nun für 2023 in Aussicht.

Für die Investitionssumme von 6,5 bis 7 Millionen Euro soll auf dem zentral gelegnen Areal der ehemaligen Kaufhalle ein Komplex entstehen, der Platz für 15 barrierefreie Wohnungen bietet. Hauptmieter ist die Caritas. Außerdem will die Wasgau AG dort eine Bäckerei mit Mittagstisch und Co. eröffnen. Der Bio-Frischemarkt aus der Ringstraße soll ebenfalls in die neue Immobilie einziehen. Zudem ist ein Konzept-Store angedacht. Was es dort einmal zu kaufen geben wird, ist noch unklar.

