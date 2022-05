Seit 2017 sorgt das Projekt „Schuhstadt“ in Pirmasens und der Südwestpfalz für Gesprächsstoff. Am Dienstag erfolgte nun der von vielen ersehnte erste Spatenstich. Fest steht: Das Vorhaben wurde deutlich abgespeckt und der Eröffnungstermin mehrfach verschoben. Der Architekt stellt ihn nun für 2023 in Aussicht.

Lecker Essengehen allein genügt heute nicht mehr. Christian Dörr, Gastwirt im „Capito - Das Lokal“ in Hornbach, erzählt warum.

Weil manches alte Möbelstück ein echter Schatz und viel zu schade zum Wegwerfen ist, hat Christian Stolle sein Secondhand-Geschäft „Alles Möbliche“ zur wahren Fundgrube für Goldgräber gemacht.

Katarina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, hat Oberstufenschülern am Zweibrücker Helmholtz-Gymnasium verraten, was sie von Wladimir Putin hält.

Der Inhaber von Viktors Genussladen in der Zweibrücker Fußgängerzone berichtet, warum er sein Geschäft bald für immer zumachen wird.

1,5 Millionen Euro musste der Kreis Südwestpfalz für die Zweibrücker Mülldeponie in Mörsbach zurückstellen. Die Berechnung erfolgte zum 31. Dezember 2016, die Zweibrücker schickten die Rechnung Ende 2019.

Auf der Burg Gräfenstein bei Merzalben wird am Wochenende schon wieder gefeiert: Erstmals findet dort ein dreitägiges Musikfestival statt.

In Einöd feiert die Feuerwehr ihren 150. Geburtstag. Und am Himmelfahrtstag tischt sie Bier und Gegrilltes für die Bevölkerung auf.