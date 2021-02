Die südwestpfälzische Bundestagsabgeordnete Anita Schäfer (CDU) hat sich in einem Brief, der der RHEINPFALZ vorliegt, an Generalvikar Andreas Sturm gewandt. Sie kritisiert die Sparüberlegungen des Bistums Speyer mit Blick auf die Pirmasenser Familienbildungsstätte, den Wallfahrtsort Maria Rosenberg und das Bildungshaus Heilsbach.

Dabei findet die Unionspolitikerin deutliche Worte. Sie schreibt den Verantwortlichen ins Stammbuch: „Einsparungen oder gar eine Schließung der Familienbildungsstätte wären fatale Zeichen, die mit Sicherheit weitere Kirchenaustritte zur Folge hätten.“ Allein die angedachte Schließung stoße viele Menschen vor den Kopf, schreibt Schäfer. Und weiter: „Besonders bedauerlich finde ich, dass Sie damit vor allem denen eine Unterstützung versagen wollen, die am dringendsten darauf angewiesen sind.“ Das entspreche nicht den christlichen Werten, die sie vertrete.

Schäfer mahnt: Kirche muss nah bei den Menschen sein

Schäfer erinnert Generalvikar Sturm: „Jesus Christus selbst hat seiner Kirche aufgegeben, nah bei den Menschen zu sein. Es schmerzt viele Gläubige zu sehen, dass sie jedoch im Gegenteil immer weniger willens ist, diesen Auftrag zu erfüllen.“

Maria Rosenberg und die Heilsbach bezeichnet Schäfer als „Kleinode gelebten Glaubens und des kirchlichen Lebens in der Region“. Die Bundestagsabgeordnete kündigt an, sich für deren Erhalt einzusetzen, um ein „geistliches wie soziales Ausbluten der Südwestpfalz“ zu verhindern.