Am 9. November 2023 sprengten bislang Unbekannte den Geldautomaten der Sparkassenfiliale in der Vinninger Hauptstraße. Seither ist die Zweigstelle geschlossen. Wie die Sparkasse Südwestpfalz auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, laufen derzeit noch die Sanierungsarbeiten. Das Kreditinstitut teilte mit, dass die Filiale voraussichtlich Ende Oktober wieder öffnen soll.

Gegen 4 Uhr am 9. November wurden die Anwohner der Hauptstraße in Vinningen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Zeugen beobachteten einen dunklen Wagen, der nach der Explosion mit hoher Geschwindigkeit durch die Hauptstraße fuhr. Die Sparkasse gibt den Schaden mit 160.000 Euro an. Die Täter sind bislang nicht gefasst worden.