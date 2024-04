Die Sparkasse Südwestpfalz hat eine Aufklärungskampagne ins Leben gerufen. Unter dem Motto „Klüger gegen Betrüger“ arbeitet sie mit der Polizeidirektion Westpfalz zusammen, um Bürger über Betrugsmaschen zu informieren. Diese Kampagne reagiert auf die zunehmende Zahl von Betrugsfällen, bei denen Kriminelle, oft als Polizeibeamte oder Verwandte getarnt, insbesondere ältere Menschen übers Telefon um ihre Ersparnisse bringen.

Die Sparkasse und die Kriminalpolizei Westpfalz bieten kostenlose Präventionsberatungen an. Zu den Veranstaltungen sind alle interessierten Bürger eingeladen, um zu lernen, wie sie Betrügereien erkennen und abwehren können. Die Termine für die Beratungen sind am Dienstag, 30. April, um 8.30 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle Schlossplatz in Zweibrücken, am Dienstag, 7. Mai, um 8.30 bis 13 Uhr in der Geschäftsstelle Bahnhofstraße in Pirmasens und am Dienstag, 14. Mai, um 9 bis 12.30 Uhr in der Geschäftsstelle Dahn.

Die Sparkasse Südwestpfalz berichtet, dass ihre Mitarbeiter bereits zahlreiche Betrugsversuche verhindern konnten. Die Weiterbildung der Mitarbeiter in der Betrugsprävention sei ein weiterer Schritt, um die Bevölkerung besser zu schützen. Der Vorstand der Sparkasse unterstreicht die Bedeutung dieser Maßnahmen: „Unser Ziel ist es, die Bevölkerung in der Region aufzuklären und praktische Tipps zu geben, wie sie sich vor Betrug schützen können.“