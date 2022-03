Die Sparkasse Südwestpfalz warnt davor, dass sich aktuell Betrüger am Telefon als Mitarbeiter der Sparkasse ausgeben und dadurch versuchen sensible Daten, insbesondere für das Online-Banking, zu erfragen. Die Täter versuchen der Bank zufolge per Telefon, Zugangsdaten zu erschleichen, um betrügerische Überweisungen auszuführen. Daher bittet die Sparkasse um äußerste Vorsicht: „Bitte nennen Sie am Telefon niemals eine TAN; geben Sie niemals auf Aufforderung eines Unbekannten einen Auftrag frei; leiten Sie keine Registrierungsdaten weiter. Diese sind ausschließlich für Sie bestimmt unsere Sparkassen-Mitarbeiter werden Sie niemals danach fragen.“ Die aktuellen Sicherheitshinweise der Sparkasse sind unter www.spk-swp.de/sicherheitshinweise verfügbar.