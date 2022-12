Mit 70.000 Euro fördert die Sparkasse Südwestpfalz bei ihrer diesjährigen Weihnachtsspendenaktion das gemeinnützige Engagement in der Region.

Am Mittwoch nahmen im weihnachtlich geschmückten Garten der Hauptstelle in der Bahnhofstraße Vertreter der bedachten Vereine und Organisationen ihre Spendenschecks aus den Händen der Vorstände Peter Kuntz und Jürgen Keiper entgegen. Als regional verbundenes Kreditinstitut sei es wichtig, sich immer wieder der sozialen Verantwortung für die Region bewusst zu werden, betonte Kuntz. Insgesamt habe die Sparkasse übers Jahr 760.000 Euro an Spenden ausgeschüttet.

Mit der Spende wolle man zum Ausdruck bringen, so Landrätin und Verwaltungsratsvorsitzende Susanne Ganster, dass man als Sparkasse die Weihnachtsbotschaft ernst nehme. „Aktuell leben wir auch wieder in stürmischen Zeiten, und es muss an uns liegen, dass wir von dem, was wir haben, etwas abgeben.“

Schwerpunkte der Spendenaktion bilden die Lern- und Spielstuben der Region, die sich über insgesamt 24.000 Euro freuen dürfen, und die Tafeln in Pirmasens und Zweibrücken, die mit jeweils 5000 Euro gefördert werden. Einrichtungen im Kinder- und Jugendhilfe-Bereich erhalten 17.000 Euro, die Tierschutzvereine 4000 Euro, sonstige gemeinnützige Vereine und Organisationen 20.000 Euro.