Regionale Vereine und gemeinnützige Organisationen dürfen sich auch dieses Jahr wieder über eine Spende der Sparkasse Südwestpfalz freuen. Die Weihnachtsspende zeige die soziale Verantwortung, der man sich als regional verbundenes Kreditinstitut bewusst sei, betonten die Vorstände Peter Kuntz (links) und Jürgen Keiper (rechts) am Dienstag in der Pirmasenser Hauptstelle. Deshalb fördere man nachhaltig und setze auch in Zukunft auf regionale Verbundenheit.

Kinder in Lern- und Spielstuben profitieren

37 Vereine und Einrichtungen erhalten Beträge zwischen 1000 und 2000 Euro, wobei zum wiederholten Mal die Unterstützung von zwölf Lern- und Spielstuben einen Schwerpunkt bildet. Sie werden mit 18.000 Euro gefördert. Insgesamt schüttet die Sparkasse 50.000 Euro aus. „Die Sparkasse Südwestpfalz setzt sich nachhaltig für das Gemeinwohl ein“, so die Verwaltungsratsvorsitzende und Landrätin Susanne Ganster (Mitte). Man freue sich, mit den Spenden vielen Menschen in der Region etwas Gutes tun zu können.