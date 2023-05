Im spielerischen Wettbewerb soll mit den Waldjugendspielen in Erlenbrunn das Interesse für Natur bei Schülern aus dem Raum Zweibrücken und Pirmasens geweckt werden. An elf Stationen haben sich die Drittklässler mit Themen wie Klimaschutz und Wasserknappheit auseinandergesetzt.

Auf dem Festplatz an der Zweibrücker Rennwiese steht ein Jubiläum an: Über Pfingsten wird dort zum 100. Mal der

Turnerjahrmarkt gefeiert. Mit einem besonders ausgiebigen Feuerwerk, mit einem Show-Nachmittag und täglich Freibier. Und „es Allerschenschd“ reist extra aus der Schweiz an.

Die Sparkasse Südwestpfalz zieht weitere Konsequenzen auf die zunehmende Anzahl an Geldautomatensprengungen. Jetzt kommt die fahrbare Geschäftsstelle zum Einsatz.

Was lange währt, wird manchmal richtig gut: In Schmalenberg kann der Pfälzerwald-Verein nach einigen Hürden am Sonntag endlich drei neue Wanderwege einweihen.

Eine besondere Liste wird in Lemberg abgearbeitet. Dort hat die VG-Verwaltung 57 Schlaglöcher ausgemacht, die jetzt repariert werden sollen. Dauerhaft, hoffen die Lemberger.