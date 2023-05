Wegen der Automatensprengung in Hornbach wird es an einigen Standorten der Sparkasse eine Zeit lang nicht mehr möglich sein, Geld abzuheben oder einzuzahlen. Betroffen sind die SB-Stellen Trulben, Heltersberg und Rieschweiler. Die Selbstbedienungsterminals für Überweisungen, Kontoauszüge und sonstige Vorgänge stehen auch weiterhin zur Verfügung. In der Geschäftsstelle Vinningen ist der Geldautomat nur noch während der Servicezeiten (Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und Donnerstag von 13.30 bis 18 Uhr) mit Bargeld bestückt.

Die jüngsten Ereignisse in Hornbach machten deutlich, dass sich die Täter, auch trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen, nicht vor einer Sprengung zurückschrecken lassen, heißt es von der Sparkasse. Die Täter setzten hochexplosiven Sprengstoff ein, was zur Folge habe, dass die Wucht der Detonation nicht nur erheblichen Sachschaden mit sich bringe, sie birge vor allem auch ein hohes Risiko für Leib und Leben unbeteiligter Dritter.

Sparkasse will Automaten sicherer machen

„Wir sind daher in der Pflicht, nicht nur was die Sicherheit der jeweiligen Gebäude angeht, sondern viel mehr was den Schutz der Anwohner und Kunden betrifft, alles zu tun, um die Täter vor weiteren Sprengungen abzuhalten“, erläutert der Vorstand der Sparkasse Südwestpfalz. „Die Ereignisse der Vergangenheit zeigen uns, dass die Stellen, die einen schnellen Fluchtweg gewährleisten und oder in Grenznähe zu Frankreich liegen, besonders gefährdet sein können“, begründet die Sparkasse die Auswahl der Standorte.

Die Sparkasse bittet um Verständnis für diese Maßnahmen, die dem Schutz aller diene. Parallel prüfe die Sparkasse, wie eine mögliche alternative Bargeldversorgung in den betroffenen Orten gewährleistet werden kann. In den kommenden Wochen sollen alle vorhandenen Geldautomaten mit weiteren speziellen Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet werden, so dass Bargeldeinzahlungen und -abhebungen bald wieder in allen Filialen möglich sein werden.