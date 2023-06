Zahlungen mit der EC-Karte der Sparkasse sollen im Juni und Juli keine Gebühr kosten. Das hat die Bank am Mittwoch mitgeteilt. Aufgrund der Automatensprengungen und der damit verbundenen erhöhten Gefahr, dass Unbeteiligte zu Schaden kommen, wurden seit Ende Mai alle Geldausgabeautomaten in den Selbstbedienungsfilialen der Sparkasse – Ausnahmen sind die SB-Stellen Marienstraße, Münchweiler und Wallhalben – außer Betrieb genommen. Bargeld ist derzeit lediglich in den personenbesetzen Geschäftsstellen erhältlich. Sobald die neueste Sicherheitstechnik an den Geldausgabeautomaten zum Einsatz kommt, werden die Geldautomaten auch wieder vollumfänglich zur Verfügung stehen. Da sich die Lieferung und Montage dieser Sicherheitstechnik weiter verzögert, hat der Vorstand der Sparkasse Südwestpfalz beschlossen, zunächst für die Monate Juni und Juli keine Kosten für Kartenzahlung zu erheben. Bis zu acht Cent verlangt die Sparkasse vom Kunden für eine Zahlung mit der Karte. „In dieser für uns alle unbefriedigenden Situation möchten wir unseren Kunden entgegenkommen und auf die uns zugetragen Wünsche reagieren“, erläutert der Vorstand der Sparkasse Südwestpfalz die Entscheidung.