Steigende Infektionszahlen geben Anlass zur Sorge und Experten aus Medizin sowie Politik diskutieren, welche Schutzmaßnahmen in den kommenden Monaten sinnvoll sind. So auch der deutsche Ärzteverband, der aufgrund der hohen Covid-Inzidenzen eine FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen fordert. Die Sparkasse Südwestpfalz reagiert nun auf die Empfehlungen der Fachleute und setzt die Maskenpflicht für ihre Mitarbeitenden in allen Geschäftsstellen um. Aufgrund der Corona-Entwicklung wird dabei auch an alle Kunden appelliert, in den jeweiligen Filialen eine FFP2- oder medizinische Maske zu tragen. Diese freiwillige Maßnahme diene nicht nur dem persönlichen Schutz, sondern soll auch dazu beitragen, weiterhin einen möglichst reibungslosen Geschäftsbetrieb bei der Sparkasse aufrecht halten zu können, teilt das Unternehmen mit.