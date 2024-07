Frank Theisinger war der meistbeschäftigte Tennisspieler beim einwöchigen, mit 1000 Euro Preisgeld dotierten Sparkassen-Cup des TC Rot-Weiß Pirmasens.

Der Diplom-Ingenieur, Geschäftsführer des Pirmasenser Bauunternehmens Jakob Theisinger GmbH & Co., spielte gleich in drei Konkurrenzen. Und weil er dabei recht erfolgreich war, hatte der sehr fitte Sportsmann ein immenses Programm. Im Herren-50-Einzel erreichte „Frankie“ Theisinger nach drei Siegen das Finale, wo er dem topgesetzten Markus Görgen vom saarländischen TC Landsweiler-Reden dann am Sonntagabend klar unterlag. Im Herren-30-Doppel wurde er mit Clubkollege Jochen Schmidt Zweiter, im Aktiven-Mixed kam Frank Theisinger, der im Vorjahr seinen 60. Geburtstag feierte, mit Tina Heinsdorf immerhin ins Halbfinale.

Im Herren-Einzel triumphierte erwartungsgemäß Nils Stephan von der ersten Mannschaft des TC Rot-Weiß. Turnierleiterin Katherina Thelemann kündigte bei der Siegerehrung an, dass der Sparkassen-Cup 2025 wieder in der zweiten Woche der Sommerferien ausgetragen wird.

DIE RESULTATE

Herren-Einzel: Halbfinale: Nils Stephan - Nico Schmidt 6:2, 6:0, Alexander Stutterich (alle TC RW Pirmasens) - Daniel Schmitt (Otterberger TC im Mühlwoog), Schmitt nicht angetreten. Finale: Stephan - Stutterich 6:2, 6:1

Damen-Einzel: 1. Juliana Diener (TC Riegelsberg) 3:0 Siege, 2. Marie Weber (TTC Bann) 2:1, 3. Annalena Butzen (TC Rot-Weiß Pirmasens) 1:2

Herren-30-Einzel: 1. Marcel Thelemann (TC RW Pirmasens) 3:0 Siege, 2. Jannik Weis (TC Schaumberg Tholey) 2:1, 3. Moritz Sommer (TC RW Pirmasens) 1:2

Herren-50-Einzel:Gruppe A: 1. Frank Theisinger, 2. Frank Becker (beide RW Pirmasens). Gruppe B: 1. Markus Görgen (TC Landsweiler-Reden), 2. Matthias Meyer (TC RW Pirmasens) 0:2. Halbfinale: Theisinger - Meyer 6:1, 6:1; Görgen - Becker, Becker nicht angetreten. Finale: Görgen - Theisinger 6:1, 6:2

Herren-30-Doppel: 1. Timo Völker/Thorsten Lang (RW Pirmasens/WB Zweibrücken) 3:0 Siege, 2. Frank Theisinger/Jochen Schmidt (RW Pirmasens) 2:1, 3. Frank Becker/Mathias Meyer 1:2

Aktiven-Mixed: Viertelfinale: u. a. Anna Carolina Leder/Patrick Bugarcici (TC Rotenbühl Saarbrücken/TC Limbach) - Sophie Volberg/Frederik Eitel (TC RW Pirmasens 6:1, 1:6, 16:14. Halbfinale: Leder/Bugarcici - Frank Theisinger/Tina Heinsdorf (TC RW Pirmasens) 6:2, 6:3; Christine Schneider/Sebastian Schneider (TC Rodalben) - Marie Weber/Frederik Weber (TTC Bann) 7:6, 6:7, 10:7. Finale: Leder/Bugarcici - Schneider/Schneider; Schneider/Schneider nicht angetreten