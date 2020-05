Das Holzland hat weiterhin eine Selbstbedienungsfiliale der Sparkasse Südwestpfalz. Das hat der Verwaltungsrat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Wie lange Geldautomat und Kontoauszugsdrucker in Heltersberg bleiben, ist unklar: Es gibt keine Frist, berichtete Sparkassensprecherin Iris Steuer auf Nachfrage. Im ursprünglichen Kompromissvorschlag von Landrätin Susanne Ganster, die auch Verwaltungsratsvorsitzende der Sparkasse Südwestpfalz ist, hieß es, dass die Filiale zwei Jahre lang sicher sein soll. In dieser Zeit werde geprüft, in welchem Maß das Angebot angenommen wird, danach sollte erneut entschieden werden. Diese zwei Jahre sind nun vom Tisch, sagte Steuer. In der Erklärung der Sparkasse ist nur noch von einer regelmäßigen Überprüfung des Fortbestands die Rede.