Eine weitere große Bank zieht sich aus Pirmasens zurück. Nachdem die Commerzbank im Juli mitgeteilt hatte, ihre Filiale in der Stadt zu schließen, sind ähnliche Pläne von der Sparda Bank zu hören.

Die Sparda Bank betreibt eine Filiale an der Ecke Höfelsgasse/Schlossstraße. Dort arbeiten derzeit laut Bank zwei bis drei Mitarbeiter, die für Beratungen und Bankgeschäfte zur Verfügung stehen. Nach Informationen der RHEINPFALZ dürfte das die längste Zeit so gewesen sein. Einem Kundenschreiben ist zu entnehmen, dass die Bank in Pirmasens nur noch bis zum 31. März 2022 montags, mittwochs und freitags geöffnet hat.

Ein Sprecher der Sparda Bank, die ihren Hauptsitz in Mainz hat, wollte sich auf Anfrage nicht en Detail zu den Plänen des Kreditinstitutes äußern. Er verwies jedoch auf ein verändertes Kundenverhalten. Demzufolge würden Bankgeschäfte zunehmend digital erledigt, für Beratungstermine wollten Kunden flexiblere Lösungen als starre Filialöffnungszeiten.