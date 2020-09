Am Sonntag zwischen 19.30 und 20 Uhr haben Unbekannte auf der Baustelle des ehemaligen Spar-Marktes in der Pirmasenser Straße in Dahn Metallschrott aus einem Container entwendet. Zeugen haben laut Polizei einen braunen VW-Bus beobachtet, der wohl zum Abtransport des Diebesgutes benutzt wurde. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter Telefon 06391/9160 oder per E-Mail an pidahn@polizei.rlp.de zu melden.