Kann der Waldfischbacher Mark Weidler zum dritten Mal nach 2018 und 2019 den Wasgaucup gewinnen oder hat dieses Jahr bei der Laufserie ein Eifelaner die Nase vorn? Lars Holder vom TuS Schleiden führt vor dem entscheidenden letzten Wertungsrennen, dem Martinslauf des TV Hinterweidenthal am Sonntag, die Cup-Wertung an – allerdings nur ganz knapp.

Sechs Läufe umfasst der Wasgaucup in diesem Jahr, vier davon muss man absolviert haben, um in die Gesamtwertung zukommen. Bei den Frauen ist Platz eins schon an Natascha Hartl vom TuS Heltersberg vergeben.