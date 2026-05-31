Es ist ein spannendes Festival, das am Wochenende in Völklingen über die Bühne ging. Denn es vereinte Filmkunst mit der Hütten-Architektur.

Im Rahmen des Interreg Projektes „Grace“ mit Partnern aus Frankreich, Luxemburg und Belgien stellte das neue FORGE Video Mapping Festival von Freitag bis Sonntag jeweils nach Einbruch der Nacht eigens für das Festival produzierte Kurzfilme vor, die auf die Fassade der Völklinger Hütte projiziert wurden und dabei unterschiedliche Facetten des Weltkulturerbes lebendig werden ließen. Unzählige Menschen drängten sich in den warmen Sommernächten auf dem Erzplatz und verfolgten die Filme gespannt. Viele hatten es sich bequem gemacht, andere standen und fotografierten oder filmten die Aufführung konzentriert.

„Video Mapping ist eine Kunstform, bei der Künstler virtuelle Inhalte mit Sound auf eine Fassade projizieren“, erläuterte Frank Krämer. Er ist Kurator des Projektes, bei dem nach einem Gastbeitrag des Apollon Festivals aus Saarbrücken die Nachwuchstalente Phileas Fiorino, Jeremias Betz, Nina Scheffel und Emily Lou Ehrlich, Corentin Boubay, Thibault Messac, Francis Karat sowie Willi Bücking und Malte Kropp ihre eigens für dieses Festival produzierten Kurzfilme zeigten, zum Abschluss präsentierte der französische Videokunst-Star Jérémie Bellot aus Metz seine Arbeit „Echo“.

Inhalte zur Architektur

„Es ist quasi eine Arbeit mit der Architektur, weil die Inhalte genau auf die Architektur angepasst werden“, führte Krämer weiter aus. „In Völklingen ist das eine spezielle Herausforderung, weil es hier keine glatte, einfache Wand gibt. Die Fassade ist industriell geprägt, mit Rohrleitungen sowie Treppenauf- und -abgängen. Das ist ein Relief, das bespielt wird. Die Völklinger Hütte ist dabei nicht nur Fassade, sondern wird zum Bildträger“, betonte Krämer. „Die Künstler haben sich intensiv mit ihrer Geschichte beschäftigt, von der Natur hin zur industriellen Transformation. Es geht dabei auch um die Schnittstelle zwischen KI und Mensch und darum, inwieweit Objekte, die keine Funktion mehr haben, noch ein Leben haben.“ Fast ein halbes Jahr haben die jungen Künstler, die nach einem Aufruf ausgewählt wurden, an ihren Kurzfilmen gearbeitet.

Nina Scheffel hat zusammen mit Emily Lou Ehrlich den Beitrag „Echo“ realisiert. Die 24-jährige Völklingerin studiert an der Hochschule in Kaiserslautern im Fachbereich „Bauen und Gestalten“. „Dieses Projekt war superspannend“, erzählte sie begeistert. „Das wird auch Teil meiner Masterarbeit. Wir spiegeln die Geschichte der Völklinger Hütte wider, arbeiten aber auch mit Atmosphäre. Hauptgedanke war, dass so gut wie jeder Saarländer einen Bezug zur Völklinger Hütte hat. Unser Film hat verschiedene Kapitel und jedes Kapitel hat eine eigene Farbe. Die Spanne reicht von der Natur über die Gründung und den Start der Produktion bis zum Krieg, umfasst die Hochphase während des Wirtschaftswunders und dann die Schließung. Das ist die Geschichte, die jeder kennt. Und wir fügen noch ein buntes Kapitel hinzu, für die Kultur, die jetzt hier ist“, erläuterte sie. Silhouetten von Menschen waren in ihrem Beitrag „Echo“ immer wieder zu sehen, zu dramatischem Sound, der spontan an Filmmusik denken ließ.

Bilderfluten und Naturgeräusche

Eine Flut ineinander zerfließender Bilder zu atmosphärischen Sounds zeigte Phileas Fiorino mit „Archeo Industrie“, Naturgeräusche und Rufe begleiteten die total zerklüftete Wand. Aus ihr schälten sich zunächst ein Drachenkopf, dann Hochöfen heraus, alarmierende Scheinwerfer begleiteten aufkochenden Stahl in „Bête“ von Jeremias Betz zu aggressivem Rap. Rasterförmige Gitterlinien waren ein wesentliches Gestaltungsmerkmal in Corentin Boubays „Stratigraphie de l’ obsolescence“.

Arbeitsgeräusche und Momentaufnahmen von Arbeitsprozessen prägten dagegen Thibault Messacs „Esthétique du sublime“. Die Industrieprodukte lösten sich abrupt auf, Schrottteile schienen dem Betrachter entgegenzutreiben, wobei sie eine frappierende Plastizität und dreidimensionale Räumlichkeit gewannen. Kubische Formen und Figuren waren ein Wiedererkennungszeichen in Francis Karats „Kalibrierung“, Roboter in Arbeitsprozessen werfen die Frage auf, ob das noch Science-Fiction oder schon die neue Realität mit KI in einer Welt ist, die Fritz Langs Vision in dem inzwischen 100 Jahre alten Film „Metropolis“ schon längst überholt hat.

Willi Bücking und Malte Kropp zeigten mit „Organ-Ist“ eine zerfließende Welt farbiger Schatten. Mit dem Beitrag „Echo“ des Metzer Künstlers Jérémie Bellot, der bereits Notre Dame und den Eiffelturm in Paris bespielt hat, klang ein spannender Abend in unbestimmbar ineinander überfließenden Strukturwelten aus.