Aufgrund vermeintlich verschwiegener Mängel beschäftigt sich das Zweibrücker Oberlandesgericht mit einem Hauskauf in Leimen. Der Senatsvorsitzende hat den beiden Parteien nun einen Lösungsvorschlag unterbreitet – und gleich noch ein paar allgemeine Tipps zum Thema Hauskauf geliefert.

Attila Ankarali aus Höhmühlbach ist sauer auf die Bahn. Fast täglich werde sein Heimweg zum Roulettespiel. Am Pirmasenser Hauptbahnhof wartend, werde sein Zug Richtung Saarbrücken gestrichen – stattdessen fahren die Wagen nach Kaiserslautern. System oder Versehen?

Nach 29 Büchern ist Schluss: Mit dem Band „Freiheitsbaum oder Das Schloss in Flammen“ schließt der Zweibrücker Schriftsteller Wolfgang Ohler seine Romantrilogie über die Zeit der Herzöge in seiner Heimatstadt ab. Gleichzeitig ist es das letzte Buch des 81-Jährigen. Am 9. Oktober, 19 Uhr, präsentiert Ohler das Buch im Foyer des Zweibrücker Schlosses – eines Schauplatzes von Szenen der Trilogie um Mannlichs Kammerdiener Jean Jacques Roux.

Was haben Ölkanister, Gießkannen und Duschgelflaschen gemeinsam? Die Werkzeuge, mit denen sie gefertigt werden. Sie stammen aus Donsieders von der Firma Poly-Tools Bennewart GmbH.

Der Pirmasenser Kinderspieltag hat am Samstag mehr als 4000 Besucher auf das Gelände des Leibniz-Gymnasiums in der Luisenstraße gelockt. Knapp 40 Vereine und Organisationen haben ihre Angebote präsentiert. Für die Kinder und Jugendlichen bedeutete dies: Sport, Spiel und jede Menge Spaß.