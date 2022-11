Er hat seine Feuertaufe erfolgreich bestanden: Gerhard Chelius und sein achtjähriger Schäferhund Iwo sind zufrieden aus Stralsund zurück nach Heltersberg gekehrt. „Bestanden“, freute sich Chelius, dass das Duo bei der Bundessiegerprüfung für Fährtenhunde an beiden Tagen erfolgreich gesucht hat. Die Durchfallquote war hoch. Am Ende sprang für das Erfolgsduo, dass sich bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften für den Bundeswettbewerb qualifiziert hatte, Platz 16 unter 32 Teilnehmern heraus. 88 und 91 von jeweils 100 möglichen Punkten erreichten Chelius und Iwo an den Suchtagen. Die Spürnase ließ sich auf ungewohntem Terrain im Nordosten Deutschlands nicht von der Spur abbringen. „Das ist super erfolgreich“, sagte Chelius zur gelungenen Premiere auf Bundesebene.