Beim Wettbewerb „BeSunny“ ruft die Sozialstation Pirmasens Kitas zum Mitmachen auf. Das Gewinnerbild wird später auf ein Fahrzeug gedruckt.

Die Ökumenische Sozialstation Pirmasens, ein Angebot des Diakoniezentrums, ruft mit dem Mal- und Kreativwettbewerb „BeSunny“ Kindertagesstätten in der Stadt zur Teilnahme auf. Der Wettbewerb soll Kinder kindgerecht für ein gesellschaftlich wichtiges Thema sensibilisieren – kreativ, positiv und zuversichtlich, wie die Organisatoren mitteilen.

„Wenn im Leben dunkle Wolken aufziehen und Unterstützung nötig wird – etwa bei plötzlich eintretender Pflegebedürftigkeit –, bringt die Ökumenische Sozialstation Hilfe und Hoffnung“, dieses Motto solle im Mittelpunkt stehen, heißt es in der Pressemitteilung. Symbol dafür soll die Verbindung der beiden Logos sein: die Sonne des Diakoniezentrums Pirmasens und der zweifarbige Regenbogen (rot und blau) der Ökumenischen Sozialstation. Diese Elemente dürfen frei interpretiert und künstlerisch umgesetzt werden.

Teilnehmen können vor allem Vorschulkinder, der Wettbewerb steht jedoch auch jüngeren Kindern offen. Vorgaben zu Technik und Material gibt es nicht – erlaubt sind Malerei, Zeichnungen, Collagen oder Mischformen. Die entstandenen Arbeiten können bis 31. Mai postalisch an das Diakoniezentrum Pirmasens oder per E-Mail eingereicht werden. Alle Einsendungen sichtet eine Jury. Anschließend werden sämtliche Bilder im Foyer des Theo-Schaller-Saals öffentlich ausgestellt.

Das Gewinnerbild wird auf ein Fahrzeug der Ökumenischen Sozialstation gedruckt und künftig im Pirmasenser Stadtbild sichtbar sein. Zudem werden die drei bestplatzierten Arbeiten mit Geldpreisen zugunsten der jeweiligen Kitas ausgezeichnet: 300 Euro für den ersten, 200 Euro für den zweiten und 100 Euro für den dritten Platz.