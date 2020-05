Das Sozialkaufhaus „Fairness“ in der Schachenstraße nimmt seinen Betrieb wieder auf. Das hat der Betreiber, die Sozialgenossenschaft Lebenswerk eG mit Sitz in Kaiserslautern, mitgeteilt. Neben dem Laden in Pirmasens unterhält die Firma drei weitere Sozialkaufhäuser in Neustadt, Kaiserslautern und Homburg – allesamt Inklusionsbetriebe.

Wie der ganze Einzelhandel stünden auch diese Betriebe die Corona-Pandemie unter extremem wirtschaftlichem Druck, heißt es in einer Mitteilung. „Wir waren immer stolz darauf, dass wir wenig staatliche Mittel gebraucht haben, da wir durch die Verkaufserlöse direkt von der Bevölkerung getragen wurden“, erklärt Joachim Geimer, der Vorstandsvorsitzende der Sozialgenossenschaft.

Durch die Schließungen Mitte März fehle dem Unternehmen nun diese immer wieder hart erkämpften Umsätze. In den Kaufhäusern werden gebrauchte Waren wie Textilien, Hausrat, Kleinmöbel, Bücher, Dekoartikel und vieles mehr als Spende von der Bevölkerung entgegengenommen und zu möglichst günstigen Preisen verkauft. 40 Prozent der Mitarbeiter sind laut der Mitteilung schwerbehindert.

Nun freue sich die Belegschaft, dass der Verkauf ab Montag wieder möglich sei. „Natürlich eröffnen wir unter erschwerten Bedingungen, da viele Mitarbeiter aber auch Kunden zu den Risikogruppen gehören. Deshalb werden wir alles tun, um diese beiden Gruppen gesund zu erhalten und zu schützen“, so Geimer.

Maskenpflicht für Kunden und Mitarbeiter

Er erläutert weiter: „Wir bitten die Kunden, die Abstandsregeln einzuhalten, die Mitarbeiter tragen Mund-Nasen-Schutz und auch Kunden müssen einen solchen tragen. Sonst können sie leider bei uns nicht einkaufen. Eine Desinfektionsstation steht zur Verfügung und die Kasse ist besonders durch einen „Spuckschutz“ gesichert. Leider können durch die Schutzmaßnahmen bis auf weiteres keine Spenden zu Hause abgeholt werden. Dies wird zu weiteren Umsatzeinbußen führen“. Weiterhin können jedoch Gegenstände und Kleider, die nicht mehr benötigt werden, in der Schachenstraße im Kaufhaus abgegeben werden.

Weiterhin sei die Genossenschaft ihren Vermietern sehr dankbar. Sie kamen alle der gemeinnützigen Einrichtung entgegen und helfen so, dass der Überlebenskampf gelingen könne. Geimer sagt: „Die Hilfspakete trafen auf uns nicht zu und mit einem Kredit können wir nichts anfangen. Wir arbeiten gerade so kostendeckend und können nicht noch zusätzliche Kredite bedienen, egal wann“.

Öffnungszeiten

Montag bis Donnerstag: 10 bis 18 Uhr, Freitag und Samstag 10 bis 14 Uhr.