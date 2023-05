Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Soziale Netzwerke – Fluch oder Segen? Während Facebook vor 18 Jahren in den USA zum ersten Mal von sich reden machte und damit in diesem Jahr seine Volljährigkeit feiert, werden soziale Netzwerke vor allem im Zusammenhang mit der politischen Meinungsbildung mittlerweile kritisch betrachtet. Wie halten es die Pirmasenser mit Facebook, Instagram und Co.? Die RHEINPFALZ hat sich umgehört.

Janine und Sascha Rock sind Eltern zweier kleiner Kinder. Beide halten es für sinnvoll, wenn auch ihr Nachwuchs schon frühzeitig über Vor- und Nachteile von sozialen Netzwerken