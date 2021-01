Lang ist die Liste der Funktionen und Ehrenämter, die Wolfgang Deny im Laufe der Jahrzehnte bekleidet hat. Belohnt wurde das außergewöhnliche Engagement des 70-jährigen pensionierten Polizisten nun mit der Stadtehrenplakette in Gold.

Diese höchste Auszeichnung der Stadt Pirmasens überreichte Oberbürgermeister Markus Zwick am Freitag im Ratssaal. Er würdigte Deny in der Feierstunde als einen Menschen, der in allen Gremien, insbesondere im Laufe von 35 Jahren als Stadtratsmitglied, stets einen klaren Blick auf die Themen gezeigt habe. „Uns verbindet eine herzliche und enge Zusammenarbeit, die losgelöst war von parteipolitischen Dingen“, so Zwick.

Vom Januar 1985 an bis heute ist Deny im Stadtrat aktiv. Daneben wirkte er mit im Haupt-, Verkehrs-, Krankenhaus-, Schulträger-, Stadtrechts- und Sportausschuss sowie im Ausschuss für Umwelt und Abfallwirtschaft. Weitere Funktionen hatte der Sozialdemokrat inne bei der Bauhilfe, den Aufsichtsräten der Rheinberger Gesellschaften, Stadtentwicklung, Stadtwerkegesellschaften, Krankenhaus und MVZ sowie im Zweckverband Abfallverwertung und der Regionalvertretung Planungsgemeinschaft Westpfalz. Deny war Beisitzer im Musterungsausschuss, im Ausschuss für Kriegsdienstverweigerer, Beisitzer für die Kammer der Kriegsdienstverweigerer und ist bis heute stellvertretender Schiedsmann in der Stadt Pirmasens. Bereits 2010 erhielt er die Stadtehrenplakette in Silber und wurde 2013 mit der Freiherr-von-Stein-Plakette ausgezeichnet.