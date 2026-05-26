Mike und Angelique wurden in Pirmasens wegen Sozialbetrugs verurteilt. Weil Geld fehlt, gehen sie zur Tafel – und treten ihre Sozialstunden an.

Mike (28) und Angelique (23) müssen die staatlichen Leistungen, die sie zu Unrecht erhalten haben, zurückzahlen. Was das für das junge Paar bedeutet, zeigte die jüngste Folge der Sendung „Armes Deutschland“, die beim Privatsender RTL II ausgestrahlt wurde. Unter dem Motto „Zwischen Schuldenbergen und Neuanfang“ berichten die beiden, wie sich ihr Leben seit der Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht in Pirmasens entwickelt hat. Das Paar lebte einige Jahr in Pirmasens, zog danach nach Edenkoben.

Eine Zeit lang hatten die beiden monatlich 3000 Euro Sozialleistungen bezogen – einen Teil davon zu Unrecht. Mike hatte sowohl Arbeitslosen-, als auch Bürgergeld erhalten. 10.800 Euro – so hoch gibt der Privatsender den Betrag an, den die beiden ans Jobcenter zurückzahlen müssen. Die Schulden werden laut den beiden vom Bürgergeld abgezogen, pro Monat 150 Euro. Anstelle der 3000 Euro aus der Vergangenheit sind es jetzt 1000 Euro plus Miete, die das Paar monatlich erhält. „Wir zahlen da noch ein paar Jährchen“, ist Mike überzeugt. Von seinem ursprünglichen Plan, das Geld nicht zu zahlen, sagt er nichts mehr.

Bei der örtlichen Tafel

Stattdessen fällt der Blick in den fast leeren Kühlschrank: „Wir brauchen wieder Essen“, stellt Mike fest. Früher habe das Paar rund 800 Euro im Monat für Lebensmittel ausgegeben, schätzt Angelique. Das sei nun nicht mehr möglich. Essen stehlen wolle sie nicht – aus Angst vor weiteren Strafen.

Stattdessen besucht das Paar die örtliche Tafel. Das erste Mal sei ihm „komplett peinlich“ gewesen, erzählt Mike. „Ich hab’ mich da zu Tode geschämt, keine Ahnung, warum.“ Aber mittlerweile gehe es. Angelique indes ist mit den fünf Euro, die sie bei der Tafel als Eigenleistung zahlen müssen, nicht einverstanden. Die Lebensmittel seien schließlich alle abgelaufen, moniert sie.

„Ich esse nichts Abgelaufenes, ich krieg’ da direkt Magenschmerzen“, sagt die junge Frau. Von den Waren im geschätzten Wert von 100 Euro behalten sie letztlich nur einige wenige Stücke. Den Rest wollen sie Nachbarn schenken.

Führerschein im Schnelldurchlauf

In Landau macht Mike einen Sehtest für den Führerschein, den er in Form eines 14-tägigen Intensivkurses machen will. Die Kosten von rund 3000 Euro werde seine Familie übernehmen. Früher arbeitete Mike laut Sender bereits ein Jahr als Müllwerker. In Sachen Führerschein ist es der zweite Anlauf, das erste Mal habe Mike kurz vor der Theorieprüfung aufgehört.

Sozialstunden im Altersheim

Auch die Sozialstunden, zu denen beide wegen Betrugs verurteilt wurden, sind Thema. Angelique muss 80 Sozialstunden ableisten, mindestens 20 davon pro Monat. Mike soll in vier Monaten 80 Sozialstunden leisten. Schafft er es nicht, muss er fünf Monate in Haft, ansonsten wird die Haftstrafe auf drei Jahre Bewährung ausgesetzt.

Schreinerei, Altersheim, Kindergarten – eigentlich wolle sie nirgends hin, sagt Angelique. Als Jugendliche habe sie wegen Bagatelldelikten bereits 20 Sozialstunden erhalten, für die sie zwei Jahre gebraucht habe. Laut Sender hat Angelique mit 14 Jahren die Schule abgebrochen, keine Ausbildung und nie richtig gearbeitet. Damit wolle sie jetzt nicht anfangen, sie wolle bei ihrem kleinen Sohn bleiben.

Ihre Freundin Evelyn redet ihr ins Gewissen: „Wenn ihr beide arbeitet, dann stellt ihr nichts mehr an.“ Für sie hat die Einstellung des jungen Paares keine Zukunft – schon gar nicht für den kleinen Sohn. Angelique überhört diese Ratschläge: „Ich habe nur ein Leben“, sagt sie und das wolle sie nach ihrer eigenen Strategie leben.

Letztlich werden es dann doch Sozialstunden im Altersheim. Die Arbeit an sich sei für ihn keine Strafe, dass er dafür nichts kriege, schon, findet Mike. Auf die Frage, ob es kein Problem sei, wenn sie zu spät zur Arbeit komme, macht Angelique eine wegwerfende Handbewegung: „Ich bin ja da, um meine Sozialstunden fertig zu machen und nicht, um etwas gescheit zu machen. Das sind ja nur Sozialstunden.“