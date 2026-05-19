Von Sozialbetrügern wie Mike und Angelique profitiert nur RTL II. Für die Gesellschaft, Leistungsempfänger und Pirmasens ist das Paar eine schwer erträgliche Belastung.

Wenn Mike und Angelique bei RTL II über die Bildschirme flimmern, macht sich bei vielen Zuschauern eine Mischung aus Fremdscham und Fassungslosigkeit breit. Das Paar ist für den Sender ein Glücksgriff, genau diese Gefühle sollen Formate wie „Armes Deutschland“ hervorrufen – gepaart mit einer gewaltigen Portion Empörung bei Social Media.

Der Grünwalder Privatsender dürfte aber der einzige Profiteur sein. Der Sozialstaat, die Gesellschaft und vor allem andere Menschen, die auf Leistungen vom Staat angewiesen sind, stellen das genaue Gegenteil dar. Mike und Angelique verkörpern all das, was Bürgergeldempfängern pauschal vorgeworfen wird: Sich als arbeitsscheue Totalverweigerer auf Kosten der Steuerzahler ein schönes Leben zu machen. Sie tragen dazu bei, das bundesweite Bild von Leistungsempfängern weiter zu verschlechtern.

Auch Pirmasens als Stadt leidet unter dem Format und dem Paar. Die beiden stammen nicht aus Pirmasens und leben inzwischen schon längst wieder in der Südpfalz. Dennoch hat ihr kurzes Intermezzo in der Horebstadt gereicht, um eine Vielzahl negativer Klischees über Pirmasens in der Republik zu bestärken.

Nur wegen eines von RTL II prominent in Szene gesetzten Einzelfalls wird unsere Heimatstadt als arm und asozial abgestempelt. Beim Sender wird das niemanden interessieren. Hauptsache die Quote stimmt.