Der Pirmasenser Galerist Ralph Barlog hat dieser Tage gut lachen. Der von ihm protegierte Künstler Michel Friess sorgt für Schlagzeilen in höchsten Kunstmarktkreisen. Bei einer Auktion von Sotheby’s wurde ein Gemälde von Friess für stolze 23.940 Euro versteigert, was direkt die Nachfrage in der Galerie in der Rupprechtstraße erhöht haben soll.

Bei dem Bild handelt es sich um ein Porträt der verstorbenen Haute-Couture-Ikone Karl Lagerfeld, das im Zusammenhang mit der Versteigerung des Nachlasses von Lagerfeld unter