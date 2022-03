Sieben Starts, sechsmal Erste, einmal Zweite: Sophie Bastian vom SV Blau-Weiß Pirmasens hat bei den rheinland-pfälzischen Schwimm-Meisterschaften in Mainz ihre Klasse gezeigt.

Die 19-Jährige aus Bruchweiler schlug über 50 m Brust (35,56), 100 m Brust (1:17,48 Minute), 50 m Freistil (28,01 Sekunden), 100 m Freistil (1:00,56 Minute), 50 m Schmetterling (29,82 Sekunden) und 100 m Schmetterling (1:08,38 Minute) als Erste an. Im 200-m-Freistilrennen belegte sie in 2:13,05 Minuten Rang zwei. Bastians 28,94 Sekunden, die sie eine Woche zuvor in Luxemburg über 50 m Schmetterling geschwommen hatte, wurden inzwischen offiziell als Rheinland-Pfalz-Rekord für eine 50-Meter-Bahn anerkannt.

An den sehr kurzfristig angesetzten Titelkämpfen auf den 50-Meter-Bahnen in der Mainzer Traglufthalle nahmen fünf weitere Schwimmer des SV Blau-Weiß teil; die drei jüngsten starteten im Mehrkampf. Leonie Gieser wurde im Brust-Mehrkampf des Jahrgangs 2012 mit 1309 Punkten Rheinland-Pfalz-Meisterin. Stella Dubois belegte im Kraul-Mehrkampf der Mädchen des Jahrgangs 2011 mit 895 Punkten den dritten Platz. Bei den gleichaltrigen Jungs schaffte es Hugo Seither trotz eines Frühstarts über 200 Meter Freistil auf Rang zwei im Kraul-Mehrkamfpf.

Dreimal Jahrgangsmeisterin

Elena Baranava wurde über 50, 100 und 200 m Brust Landesmeisterin im Jahrgang 2010. Bei den Jungs des Jahrgangs 2007 kam Alexander Walter über 50 m Schmetterling auf Rang zwei sowie über 50 m Brust und 200 m Freistil auf Rang drei.