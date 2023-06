Freudestrahlend und mit sichtbarem Stolz nahmen am Donnerstag mehr als 80 Kinder aus den sechsten Klassen der Käthe-Dassler-Realschule Plus ihr Sonnendiplom in Empfang. Oberbürgermeister Markus Zwick zeichnete die Teilnehmer des 2014 vom Pakt für Pirmasens initiierten und von der Allianz-Umweltstiftung finanzierten Projektes mit einer Urkunde aus und belohnte die Bemühungen um einen verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen zusätzlich mit einer solarbetriebenen Powerbank. An der Aktion hatten sich das Walhalla-Kinozentrum, die Dozentin Tina Sanio und die Unternehmensberatung Sefrin & Partner beteiligt: Das „Tagebuch einer Biene“ lief zum Einstieg auf der Leinwand, unter anderem waren Themen wie erneuerbare Energien, nachhaltige Entwicklung und klimagesunde Lebensmittel weitere Stationen in der Ausbildung zum „Energie-Detektiv“. Die Kinder lernten spielerisch, Stromfresser aufzuspüren und Energie im Alltag aufzuspüren – wertvolles Wissen, das gerade für sozial schwache Familien oftmals sehr effektiv eingesetzt werden kann. Insgesamt werden dieses Jahr in Pirmasens 172 Sonnendiplome ausgegeben, neben der Käthe-Dassler-Realschule Plus auch in der Landgraf-Ludwig-Realschule Plus und in der Oberstufe der Pirminiusschule.