Die absolute Lieblingsband der Pirmasenserin Vanessa Weisbrod ist die irische Rockband U2. Mit ihr verbindet sie einen Tag in ihrem Leben, den sie nie vergessen wird.

Die Band U2 entstand 1976 in Dublin, fand 1978 zu ihrem heutigen Namen und besteht seitdem aus dem Leadsänger Bono (Paul David Hewson), dem Gitarristen The Edge (David Howell Evans), dem Bassisten Adam Clayton und dem Schlagzeuger Larry Mullen junior. Nicht zuletzt die Tatsache, dass die Besetzung in 45 Jahren nie wechselte, macht die Gruppe für Weisbrod so besonders, denn damit wechselte auch nie ihr „unverkennbarer Stil“.

„U2 haben meiner Meinung nach für jede erdenkliche Gemütslage einen Song parat – von sentimental bis hin zu kraftvoll. Völlig zu Recht wurden sie mehrfach mit Grammys ausgezeichnet“, findet sie. Bisher räumten die Iren 22 Grammy Awards bei 46 Nominierungen ab und sind damit sogar die mit Abstand erfolgreichste Band der Grammy-Geschichte.

Beim Konzert ganz weit vorne

Einer der bislang schönsten Tage im Leben Weisbrods hängt ebenfalls mit ihrer musikalischen Vorliebe zusammen, denn 2015 verschlug es sie für ein U2-Konzert nach London. „Das Konzert und der Aufenthalt in der englischen Hauptstadt war ein Geburtstagsgeschenk für mich. Die Liveshow der Band war einfach atemberaubend, und ich hatte sogar einen Platz in den ersten Reihen. Diesen tollen Tag werde ich nie vergessen“, schwärmt die Pirmasenserin noch heute.