Apache 207, ein deutscher Rapper mit türkischen Wurzeln, hat es Jan Matheis aus Pirmasens angetan. An ihm mag der junge Mann nicht nur seine Texte, eine für Matheis gelungene Mischung aus Pop und sogenanntem „Straßenrap“, sondern auch die Tatsache, dass der mittlerweile erfolgreiche Künstler auf dem Boden geblieben ist, wie Matheis der RHEINPFALZ erzählt. „Vor zwei Jahren hat Apache ein Lied mit dem Titel ,Roller’ veröffentlicht, das mir richtig ins Ohr geht und auch in den Charts Erfolge gefeiert hat. Das Lied streame ich heute noch immer mal wieder zuhause“, so Matheis. Weitere Songs des Rappers, die den Pirmasenser begeistern, sind „Sidechickz“, mit dem der Künstler sein erstes Musikvideo veröffentlichte oder auch „Madonna“, das erst in diesem Jahr erschien ist und für das Apache erstmals mit seinem Rap-Kollegen Bausa zusammengearbeitet hat. Darin singen – oder kämpfen – die beiden um eine Frau, die „wie Madonna“ sein soll. Daran mag Matheis vor allem, dass der Song zunächst wie eine soulige Ballade daherkommt, zum Refrain hin sich allerdings aufbaut und richtig „clubbig“ wird, wie es im neudeutschen Jargon heißt. „Ob zuhause, auf der Arbeit oder auch im Auto – gute Musik begleitet mich den ganzen Tag, über meine Apps kann ich sie jederzeit abrufen“, so Matheis. Für Apache 207 habe er übrigens auch seine Freundin begeistern können, die dem durchaus tanzbaren Deutsch-Rap ebenfalls nicht abgeneigt sei.