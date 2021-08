„Wenn ich zu Hause mal alleine bin, höre ich meine Musik und singe laut mit“, sagt der zehnjährige Pirmasenser Etienne-Fabrice Krautwurst. Seine Stimme höre man dann mitunter im ganzen Haus, die Nachbarschaft störe sich aber nicht wirklich daran, wie er verschmitzt grinsend ergänzt.

„Momentan höre ich am liebsten deutschen Rap, wie von Sido oder Apache“, erzählt der pfiffige Junge im RHEINPFALZ-Gespräch.

„Tausend Tattoos“ findet er besonders gut

Ein Lied, das der Schüler immer wieder hört und bei dem er selbst in einen rhythmischen Sprechgesang verfällt, ist „Tausend Tattoos“ von Sido, das vor drei Jahren veröffentlicht wurde. Darin heißt es: „For you, ich trag’ 1000 Tattoos auf der Haut / Ein Astronaut und ein Sägeblatt / For you, alles voll und auch du stehst hier drauf / Damit ich nicht vergess’, für wen ich’s mach’.“ Für sein Idol, den Berliner Rapper Sido, der mittlerweile zum Urgestein der deutschen Rap-Geschichte geworden ist, sind Tattoos dabei offensichtlich mehr als Körperkunst. Wie er in einem Interview einst sagte, nimmt er sie als Weg, um sein Leben zu dokumentieren und wichtige Meilensteine festzuhalten.