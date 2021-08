Die Pirmasenserin Diana Jacobs ist mit „guten alten“ Schlagern aufgewachsen, wie sie sagt. Die Musik ihrer Eltern hat sie geprägt, auch wenn ihr Geschmack inzwischen etwas moderner geworden ist.

„Ich erinnere mich gut an die Lieder der ,Flippers’ oder der ,Kastelruther Spatzen’. Für mich war der Musikgeschmack meiner Eltern völlig in Ordnung. Manchmal klingen mir die Melodien und Texte heute noch im Ohr“, sagt sie.

Heute bevorzuge sie allerdings modernen Schlager, der weniger volkstümlich sei, dafür aber mehr in das Pop-Genre gehe. Schlagerstars wie Helene Fischer oder Kerstin Ott findet Jacobs fantastisch, wie sie begeistert der RHEINPFALZ berichtet. „Gerade an diesen beiden Beispielen mag ich die Kombination von gut gemachten Texten und eingängigen Melodien, auch wenn die Sängerinnen ihre Texte nicht immer selbst schreiben“, erzählt Jacobs.

Shows und Videos heute viel wichtiger als früher

Anders als früher, als die ,Flippers’ noch populär waren, lege man heute auch in der Schlagerbranche viel Wert auf aufwendige Musikvideos und Bühnenshows − das imponiert der Pirmasenserin. Deshalb nutzt Jacobs meistens das Videoportal Youtube, wo sie ihre Schlagerstars nicht nur hören, sondern auch sehen kann. „Ich denke, in der heutigen Zeit kaufen sich recht wenige Menschen noch CDs. Anders als meine Eltern habe ich viel mehr Möglichkeiten, an meine Lieblingslieder zu kommen“, berichtet Jacobs.