Das absolute Lieblingslied des Pirmasensers Norbert Jakob ist „We Are the Champions“ von der britischen Rockband Queen. Als der Pensionär noch berufstätig war und in einer Polstermöbelfabrik in Baden-Württemberg arbeitete, wurde es auf Firmenfeiern immer dann für die Mitarbeiter gespielt, wenn das Unternehmen Erfolge erzielt hatte.

„In jedem guten Jahr hat es sich mein damaliger Chef nicht nehmen lassen, uns mit diesem Lied für unseren Einsatz zu danken und zu motivieren“, sagt Jakob im Gespräch mit der RHEINPFALZ. An „We Are the Champions“ gefällt Jakob vor allem der enthusiastische Text, aber auch die Ausstrahlung des längst verstorbenen Sängers Freddie Mercury hat es ihm bis heute angetan.

Bei Siegerehrung und Umsatzplus

Der Titel wurde am 7. Oktober 1977 zusammen mit „We Will Rock You“ als Doppel-A-Seite aus dem Album „News of the World“ veröffentlicht. Obwohl er bei seiner Erstveröffentlichung relativ geringen kommerziellen Erfolg erzielte und in Deutschland „nur“ Platz 13 erreichte, zählt er zu den bekanntesten Songs der legendären Band, die auch heute noch aktiv ist. Besonders bei Siegerehrungen nach Sportereignissen ist das Lied beliebt. Ob es in der baden-württembergischen Polstermöbelfabrik, in der Norbert Jakob einst gearbeitet hat, nach einem Umsatzplus immer noch gespielt wird, konnte der Pirmasenser der RHEINPFALZ nicht sagen.