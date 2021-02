Peter Kauerz aus Münchweiler mag die Oldies der 60er Jahre, vor allem Songs der Rolling Stones oder der Beatles. „Man wird ja oft gefragt, ob man eher Stones- oder Beatles-Fan ist. Ich mag beide Bands sehr gerne und kann mich da gar nicht entscheiden“, erzählt er der RHEINPFALZ. Auf seinem Handy nutzt Kauerz den Musik-Streaming-Dienst Spotify, wo er sich eine lange Playlist seiner liebsten Songs erstellt hat. Das letzte Studioalbum der Stones, die Neuauflage des Klassikers „„Goats Head Soup“, findet sich ebenso darauf wie die legendären Evergreens der „Fab Four“. „Diese Musik erinnert mich einfach an meine Jugend. Ich war etwa 18 Jahre alt, als diese ganzen tollen Songs im Radio rauf und runter liefen. Zuhause habe ich noch die ganzen Vinyl-Platten, die ich nicht hergebe“, so Kauerz. Unvergesslich ist für ihn auch die Zeit, als er mit einer Kassette bewaffnet vor dem Radio saß und seine Lieblingsmusik mitschnitt. „Das konnte schnell zum Drama werden, wenn der Moderator in die Songs gequatscht hat“, erzählt er und lacht. Zumindest seine Idole von den Rolling Stones hat Kauerz auch schon live erlebt. In der Mannheimer SAP-Arena konnte er dem charismatischen Sänger Mick Jagger dabei zusehen, wie er über die Bühne wirbelte.