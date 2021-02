Die Frankenthaler Musikgruppe „Die anonyme Giddarischde“ hat sich mit ihrem „Palzlied“ ins Herz des Pirmasensers Klaus Fink gesungen. „Ich bin überzeugter Pirmasenser und liebe meine Heimat über alles. Diese Hommage an unsere schöne Region spricht mir aus der Seele“, so Fink. Wenn er die Liedzeilen hört, die komplett in Mundart gesungen werden, sieht der Pensionär die Felsen und Wälder seiner Heimat vor seinem geistigen Auge. Deshalb hat es ihm auch die erste Strophe des Lieds besonders angetan. Darin heißt es: „Warscht du ämol uf de Kalmit, oder uf de Dahnerhä / Hoscht du emol ome Herbschdag moins de Newwel steige seh / Bischt mol barfuß durch die Wieß gerennt, oder unner Bäm / Dich bloß hiegeleht die Ache zu un efach bloß geträmt.“ Als „naturverbundener Mensch“ wandert Fink bei jedem Wetter - nahezu jeden Wanderweg in und um Pirmasens sei er schon mehrfach gelaufen. „Ich werde dieses Jahr 70 Jahre alt und bin mit meiner Frau täglich draußen. Da kann es auch mal vorkommen, dass ich mein Handy zücke und mir beim Wandern das Palzlied über meine Kopfhörer anhöre“, berichtet Fink. Den Refrain „Sicher hoscht du recht wonn du sagscht dass ders onnerschtwu a gfallt /Awwer onnerschtwu is onnerscht, und halt net wie in de Palz“, kann Fink auswendig.