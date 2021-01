„I Will Survive“ von Gloria Gaynor gilt als Meilenstein der Popmusik und Klassiker der Disco-Musik – für Angelika Sahin aus Pirmasens der Song ihres Lebens. „Wenn ich dieses Lied höre, erfahre ich einen richtigen Motivationsschub. Gaynor singt von schlechten Zeiten, die sie überwunden hat und aus denen sie gestärkt hervorgegangen ist. Diesen Text kann man auf so viele Lebenssituationen übertragen“, findet Sahin.

Egal ob Liebeskummer in der Jugend oder Frust in Zeiten der Pandemie – das über 40 Jahre alte „I Will Survive“ begleitet die Pirmasenserin schon lange. Der amerikanische Komponist Dino Fekaris soll 1978 die Idee zu dem Song gehabt haben. Wie er in verschiedenen Interviews erzählte, saß er damals niedergeschlagen vor seinem Fernseher, als die Gruppe „Rare Earth“ auf dem Bildschirm erschien und mit „Generation“ einen großen Hit spielte. In diesem Augenblick wurde Fekaris klar: „Ich werde überleben − I will survive.“

Ein Titel, der einen immer wieder Kraft schöpfen lässt

Aus dieser Erkenntnis machte er gemeinsam mit seinem Kollegen Freddie Perren einen Song und gab ihn der Sängerin Gloria Gaynor, die mit dem Lied zu einer Ikone der Disco-Ära wurde. Für Angelika Sahin ist es bis heute vor allem eine Mut machende Geschichte voller Lebensfreude, aus der sie immer wieder Kraft schöpft.