Stadtarchivarin Heike Wittmer erinnert sich gerne an ihre Jugendzeit zurück, als sie sich ehrenamtlich in verschiedenen Jugendgruppen engagierte und Musik ein großes Thema für sie und ihre Freunde war. In dieser Zeit hatte sie ihre ganz eigene Playlist, deren Titel sie bis heute verfolgen.

„Damals, in den frühen 70er Jahren, war Folk und Country von amerikanischen und britischen Singer-Songwritern sehr populär – gitarrenlastige Musik mit tollen Melodien, die einfach ins Ohr gingen“, erzählt sie. Cat Stevens „Father and Son“, John Denvers „Leaving on a Jet Plane“ oder das mittlerweile unzählige Male gecoverte „Take Me Home, Country Roads“ sind ihr besonders im Gedächtnis geblieben. Oft hat Wittmer sie am Lagerfeuer selbst mitgesungen, wenn sie mit einer ihrer Jugendgruppen unterwegs war. „Mit 15 Jahren und vor dem Hintergrund dieser Musik wollte ich selbst unbedingt lernen, wie man Gitarre spielt. Doch leider war ich viel zu unmusikalisch“, gesteht Wittmer lachend.

Sie kann die Texte immer noch auswendig

Dennoch freut sie sich heute noch, wenn die Songs aus ihrer Jugend im Radio gespielt werden. „Natürlich hat sich mein Musikgeschmack im Laufe der Jahre weiterentwickelt, und heute höre ich auch ganz andere Genres. Aber Lieder von Cat Stevens oder John Denver kann ich heute noch in- und auswendig“, sagt Wittmer.