„In meiner Jugend war ich absoluter Fan der englischen Synthie-Pop-Gruppe Depeche Mode und habe es mit einer Freundin sogar auf ein paar Konzerte geschafft“, erzählt die Pirmasenserin Birgit Köhler.

Mitte der 80er Jahre sei sie 15 Jahre alt gewesen und habe sich jede Platte gekauft, die die Band rund um Frontmann und Sänger Dave Gahan zu dieser Zeit veröffentlichte. Ihr liebstes Lied sei damals „A Question of Lust“ gewesen. Dieses erschien am 14. April 1986 auf dem fünften Studioalbum der Band, „Black Celebration“. „Genau diese Platte kaufte ich mir damals hier in Pirmasens. Schade, dass es das ,Wave’, den ehemaligen Plattenladen in der Höfelsgasse, nicht mehr gibt. Die hatten echt alles, was das Herz begehrte“, erinnert sich Köhler.

Auch die eigenen Kleider passten zum Stil der Band

Nicht nur Poster und Alben von Depeche Mode zierten ihr Jugendzimmer, auch ihren Kleidungsstil passte sie dem ihrer Idole an. „Ich erinnerte mich noch gut, wie wir bei einem Konzert in Mannheim den Keyboarder und Gitarristen Martin Gore mit Lederkappe auftreten sahen. So eine besorgten meine Freundin und ich uns auch und liefen damit Arm im Arm über den Schulhof“, berichtet Köhler schmunzelnd.

Doch auch diese Zeiten haben sich geändert. Während ihre damalige Lieblingsband auch heute noch Musik macht, hat Köhler ihre Karriere irgendwann nicht mehr verfolgt. „Die neueren Sachen kenne ich gar nicht. Dafür besitze ich auch heute noch die ganzen Platten aus meiner Jugend“, sagt sie.