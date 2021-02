Als gläubige Christin hat sich Claudia Weiß aus Pirmasens christlicher Musik verschrieben. Im Glaubenszentrum in der Fröbelsgasse engagiert sie sich schon lange ehrenamtlich und ist froh, wenn in ihrer Freikirche die Gottesdienste wieder stattfinden können. An deren Vorbereitung und Umsetzung ist Weiß maßgeblich beteiligt. Tradition spielt im Pirmasenser Glaubenszentrum laut Weiß keine große Rolle, vielmehr komme es dort den Gläubigen auf eine „gute Atmosphäre“, zeitgemäße Musik und Predigten an, die alltägliche Fragen und Themen aufgreifen. „Natürlich singen wir dann auch viel und lobpreisen unseren Herrn. Zu meinen liebsten Lobgesängen gehört beispielsweise ,Jesus, Liebe meines Lebens’“, berichtet Weiß der RHEINPFALZ, der sie ihre geübte Singstimme auch gleich präsentiert. „Jesus, Liebe meines Lebens / Jesus, ich lass dich niemals los / Du holtest mich aus der tiefsten Finsternis / Du stelltest mich auf festen Grund“, lauten die Liedzeilen, die die überzeugte Protestantin zum Besten gibt. Liedzeilen, die ihr nicht zuletzt in diesen Krisenzeiten Hoffnung schenken. „Mit meinem Glauben und dem Wissen, dass ich Jesus Christus vertrauen kann, fühle ich mich geborgen und sicher. Da muss ich auch keine Angst vor dem Tod haben..“ Dass Jesus Christus sie jeden Tag begleitet, bringt die Pirmasenserin auch optisch zum Ausdruck – in dicken Lettern prangt der Name des jüdischen Wanderpredigers auf ihrer Atemschutzmaske.