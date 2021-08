Während ihrer Schul- und Studentenzeit in Böblingen hat die heutige Leiterin der Stadtbücherei, Ulrike Weil, das US-amerikanische Musical „Hair“ live gesehen – ein Dauerbrenner der Popkultur, der in den frühen 60er Jahren entstand und bis heute auf deutschen Bühnen immer mal wieder gespielt wird.

„Obwohl ich dieses Musical erst in den 80ern gesehen habe und die Hippie-Bewegung schon lange vorbei war, hat mich das Thema des Bühnenstücks und seine Musik vom ersten Augenblick an fasziniert. Die Ideale der Hippies und ihre Kritik am Vietnamkrieg haben mich als Gymnasiastin und spätere Studentin sehr bewegt“, erzählt Weil im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Eines der Lieder, das damals auch in Böblingen von den Darstellern gesungen wurde, war „Aquarius“, das 1969 von der Band „Fifth Dimension“ eingesungen wurde und sich als Medley, zusammen mit „Let the Sunshine In“, zum Millionenseller entwickelte. Das erste Medley überhaupt, das zum Nummer-eins-Hit in den US-Charts wurde.

Aber auch 20 Jahre nach seinem Erscheinen war dieser Song auf Weils Studentenpartys immer noch der Hit schlechthin – eine Zeit, an die die Leiterin der Stadtbücherei Pirmasens gerne zurückdenkt. Die junge Studentin und ihre Kommilitonen mochten damals vor allem die „außergewöhnliche“, nicht zuletzt psychedelisch anmutende Machart des Songs. „Den Soundtrack zu ,Hair’ habe ich heute noch zuhause. Ich lege ihn nicht mehr allzu oft auf, freue mich aber, wenn das Lied im Radio gespielt spielt“, berichtet Weil, die im Jahr 1988 nach Pirmasens kam und sich „Hair“ dann auch hier in der Festhalle angesehen hat.