„Ich will, dass es wird, wie es mal war / Ich zähl die Minuten, bald ’n ganzes Jahr / Ich will, dass es wird, wie es mal war / Ich würd alles geben für ein’n einzigen Tag / Ich will, dass es wird, wie es mal war / Ich zähl die Minuten, bald 'n ganzes Jahr / Will nur, dass es wird, wie es mal war / Ich würd alles geben“: Das ist ein Auszug aus Lukas Brämers derzeit liebstem Song.

Der 24-Jährige ist ein großer Fan des deutschen Popsängers und Songschreibers Wincent Weiss. Der veröffentlichte den Titel „Wie es mal war“ im Januar – ein Vorgeschmack auf sein neues Album „Vielleicht Irgendwann“, das jetzt erscheint.

Weiss für ihn „besonders talentiert“

„Das Lied ist hoch emotional und sehr persönlich“, weiß Brämer. Wie Weiss selbst in verschiedenen Interviews betonte, ist die Musik für ihn ein Weg, sich auszudrücken. Gefühle, Erinnerungen und Erlebnisse könne er so am besten verarbeiten. In „Wie es mal war“ scheut sich der junge Popsänger nicht, von einer depressiven Phase in seinem Leben zu erzählen, was nicht nur Brämer imponierte. Das Video zu „Wie es mal war“ feierte bereits Premiere, Brämer hat es sich nach eigenen Aussagen mehrfach im Internet angesehen.

„Ich mag die jungen, deutschen Interpreten generell, aber Weiss halte ich für besonders talentiert. Seine Texte sind sehr gefühlvoll und gehen tief, ein Paradebeispiel dafür ist für mich der Refrain von ,Wie es mal war’“, sagt der junge Pirmasenser.