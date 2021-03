„Eine Reise in den Süden / Ist für andre schick und fein / Doch zwei kleine Italiener / Möchten gern zuhause sein“ – an diese Liedzeilen aus „Zwei kleine Italiener“, 1962 von Conny Froboess gesungen, erinnert sich Manuela Stengel ganz genau. „Als ich ein kleines Kind war, hat meine Oma öfter auf mich aufgepasst. Sie hatte nur eine einzige Schallplatte – und das waren eben diese ,zwei kleinen Italiener’. Für mich war es immer ganz spektakulär, wenn ich diese Schallplatte allein auflegen durfte“, erzählt die Pirmasenserin sichtlich begeistert.

Der Song, der 1962 den Wettbewerb zu den Deutschen Schlager-Festspielen gewann, platzierte sich kurz nach seinem Erscheinen auf Platz eins der deutschen Charts und war eines der ersten Lieder überhaupt, das sich mit den damals sogenannten Gastarbeiter beschäftigt hatte. „Das Lied traf einfach den Zeitnerv. So gehörten italienische Gastarbeiter zum normalen Alltagsleben und die Deutschen hatten Italien längst als Reiseland entdeckt“, erinnert sich Stengel.

Das einstige Teenager-Idol Conny Froboess wird heute noch gerne mit dem Titel in Verbindung gebracht. Mittlerweile ist sie 77 Jahre alt und es ist ruhig um sie geworden. Wenn Manuela Stengel aber ihre Stimme im Radio hört, denkt sie vor allem an ihre Kindheit – und an die erste Schallplatte, die sie bei ihrer Oma selbst auflegen durfte.