Seit den frühen 1990er Jahren ist die Pirmasenserin Heike Boyce großer Fan der amerikanischen Sängerin Whitney Houston. Gleich zweimal war sie im Kino, als 1992 der Film „Bodyguard“ erschien, in dem die mittlerweile gestorbene Houston ihr Schauspieldebüt an der Seite von Kevin Costner gab – und gleichzeitig den Soundtrack beisteuerte. „Ihre Stimme und ihr Aussehen, ihre ganze Ausstrahlung waren auf der Leinwand einfach phänomenal“, schwärmt Boyce. Vor allem die Ballade „I Will Always Love You“, der Titelsong der Romanze, bahnte sich damals nicht nur den Weg in die Charts, sondern auch in das Herz der Pirmasenserin. Der Titel wurde zu Houstons erfolgreichstem Lied, die Sängerin wurde schon zu Lebzeiten als Legende gefeiert. Mit mehr als 200 Millionen verkauften Tonträgern und über 200 Gold-, Platin-, Silber- und Diamantschallplatten sowie sechs Grammys gehört sie bis heute zu den weltweit erfolgreichsten Sängern. „Zu Hause habe ich den kompletten Bodyguard-Soundtrack auf CD – genauso wie manch anderes Album von Whitney Houston. Ich fand es sehr schade, dass sie irgendwann anfing, Drogen zu nehmen, und schließlich in Verbindung damit mit nur 48 Jahren gestorben ist. Bei ihrem frühen Tod vor neun Jahren war ich schon sehr traurig“, erzählt Boyce.