Der Pirmasenser Klaus-Dieter Haag mag von je her deutschsprachige Lieder. „Es gibt so viele Künstler, die zeigen, dass deutsche Lieder richtig gut sein können. Fernab der ganzen Klischees gibt es da richtig tolle Texte“, findet der 57-Jährige. Als Beispiel für die Musik, die ihm nicht nur ins Ohr sondern auch ins Herz geht, nennt Haag den österreichischen Sänger Andreas Gabalier. „Das ist im weitesten Sinne zwar volkstümliche Musik, aber eigentlich ist Gabalier doch ein Rock’n’Roller. Zudem textet er auch seine Lieder selbst. Bei seiner Musik kann ich gut entspannen“, so Haag.

Den Rock-Musiker Marius Müller-Westernhagen wiederum hat Haag schon vor einigen Jahren in Frankfurt live erlebt. „Das war ein echtes Erlebnis. Ich erinnere mich noch genau an seinen musikalischen Durchbruch Anfang der 80er und auch an die Filme, in denen er mitgespielt hat“, erzählt Haag. Aber auch die deutschsprachigen Lieder, die sich aktuell in den Charts befinden, findet der Pirmasenser nicht gerade schlecht. „Zuhause habe ich für mich und meine Frau noch zwei Karten für ein Konzert von Mark Forster. Die Corona-Pandemie hat uns da einen Strich durch die Planung gemacht, aber das Konzert in Kaiserslautern soll nachgeholt werden. Wir hoffen, dass unsere Karten bis dahin nicht verfallen“, so Haag.